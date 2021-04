Il Sassuolo non rischia: gli Azzurri non convocati per la Roma

Momento delicato per i Nazionali rientrati da Vilnius dopo il focolaio registrato con la Lituania. In casa Sassuolo, il club ha deciso di prendere una misura a rischio zero: i due presenti ieri nel gruppo azzurro Manuel Locatelli e Gian Marco Ferrari non parteciperanno alla gara con la Roma. Lo ha fatto sapere la società neroverde con un comunicato. Saranno assenti anche Berardi e Caputo, che avevano lasciato il ritiro per infortunio e non avrebbero comunque partecipato alla partita.

