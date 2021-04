Torreira: “Non voglio più giocare in Europa”. La prossima destinazione…

“Non voglio più giocare in Europa“: così ha parlato oggi ad ESPN Lucas Torreira. Il centrocampista uruguaiano, accostato fortemente alla Fiorentina nelle ultime sessioni di mercato, sarebbe finito nel mirino del Boca Juniors. E l’ex Samp ricambia con grande apprezzamento le lusinghe del club argentino. Dopo le esperienze in Inghilterra (Arsenal) e Spagna (Atletico Madrid), sembra proprio che Torreira saluterà il Vecchio Continente per tornare in Sudamerica.

