Pizarro: “I viola dovevano fare di più. Torreira nuovo regista? No”

Super-ospite di Zona Mista su RTV38, l’ex regista della Fiorentina David Pizarro ha detto la sua sulla Viola di oggi:

Questa squadra poteva e doveva fare di più, basta vedere i nomi che ci sono in rosa. Non riesco a capire cosa sia successo. Alterna prestazioni di spessore a gare di una noia tremenda. La nostra Fiorentina era fatta di scarti, ma avevamo voglia e personalità, riuscivamo a giocare con un centrocampo composto da me, Borja Valero e Aquilani, il nostro modo di difendere era tenere la palla nella metà campo avversaria. Ai tifosi viola piace il bel calcio, immagino la sofferenza di questi mesi… Pulgar? Per farvi capire, la differenza tra me e lui è che io sono trequartista, lui difensore centrale. Torreira? Per me non è un regista, è un centrocampista non troppo ordinato che corre dietro alla palla. Vlahovic ha grande forza fisica ma deve imparare a sfruttarla meglio, gli consiglio di studiare Lukaku e Zapata. Mi dispiace vedere Borja sempre in panchina, magari il regista poteva farlo lui, sinceramente mi chiedo perché sia tornato a Firenze…