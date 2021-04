Rito abbreviato: oggi nuova udienza a Firenze sul caso Davide Astori

Questa mattina – scrive La Gazzetta dello Sport – nuova udienza nel processo che deve far luce sulla domanda delle domande. La morte di Davide Astori poteva essere evitata? Il processo, con rito abbreviato, vede come unico imputato con l’accusa di omicidio colposo il professor Giorgio Galanti. Ovvero l’ex direttore di Medicina Sportiva dell’ospedale di Careggi che nel luglio del 2017 effettuò la visita per l’abilitazione agonistica di Astori. A seconda dei tempi del dibattimento potrebbe arrivare o meno la sentenza. La Fiorentina ha scelto di non costituirsi parte civile: è però sempre stata presente per tutelare il nome e la figura di Davide Astori.