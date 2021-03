Murale in onore di Davide Astori, è partita la raccolta fondi: ecco come partecipare

Davide Astori era un uomo riservato, ma capace di grandi slanci di umanità, sempre pronto a dare una mano, a darsi per gli altri, aiutando chi nella vita aveva avuto meno fortuna di lui. Sono queste le parole che Davide Astori ha dedicato alla nostra Fondazione e a tutti i bambini del mondo e che vogliamo restino impresse per sempre. Per questo abbiamo deciso di realizzare a Firenze un murale in memoria di Davide e del suo impegno umanitario.

E per realizzarlo abbiamo bisogno di tutto il vostro sostegno.

Lo scrive Fondazione Cure2Children che ha organizzato il tutto.

PER PARTECIPARE ALLA RACCOLTA FONDI CLICCA QUI

Anche il sindaco di Firenze Dario Nardella ha pubblicato un post a riguardo