Bene gli acquisti, ma troppi gol incassati: il bilancio della preseason viola

COSA NON VA

"La Fiorentina soffre quando viene attaccata, ha preso troppi gol, va in difficoltà sui calci piazzati. A Friburgo ogni corner era un’occasione avversaria. I meccanismi dietro sono lontani dall’essere oliati ed anche la fase di ripartenza dal basso fa al momento più paura che speranza. Altre cose però non funzionano ancora. Il ritardo nel mercato per quanto concerne alcune posizioni ha generato molti esperimenti. Davvero i terzini tipo Biraghi e Kayode possono fare i centrali? Barak ha un futuro da mediano? Ed ancora, Kouame e Beltran sono centravanti o trequartisti? Qualche esubero di mercato può trasformarsi in risorsa?".