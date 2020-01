Arriva Commisso, servono due colpi in tre giorni. Attesa una svolta sul mercato

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Rocco Commisso è atteso in Italia nella giornata di mercoledì. Il patron gigliato assisterà al quarto di finale di Coppa Italia contro l’Inter a Milano. La sua presenza sarà inoltre utile per dare una svolta sul mercato. Iachini ha chiesto un centrocampista ed un difensore, la società farà di tutto per accontentarlo. Restano aperte le strade che portano a Juan Jesus (Roma) e Goldaniga (Sassuolo), prestando attenzione alle piste estere con Kannerman (Gremio) e Nicola Gavory (Standard Liegi) possibili outsider. In mediana il primo nome della lista resta Alfred Duncan (Sassuolo), mentre le alternative rispondono al nome di Meitè (Torino) e Cassata (Genoa)