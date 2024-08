Amrabat si avvicina alla permanenza in viola. Lovric e Bove i nomi più caldi

L'ultima settimana di calciomercato è alle porte e la Fiorentina dovrà essere per forza di cose la vera protagonista di questi caldissimi sette giorni. Gli obiettivi? Un centrocampista e un difensore, in caso di partenza di Amrabat invece dovranno essere due gli innesti in mezzo al campo. Il marocchino non sembra più il separato in casa di qualche mese fa e le possibilità di una sua permanenza in viola stanno salendo giorno dopo giorno. Nessuno si è fatto avanti concretamente per il classe 1996, tanto meno da Manchester dove l'ex Verona sperava di poter tornare a giocare e questo lo ha sicuramente avvicinato alla piazza viola, cosa che farebbe estremamente contento Raffaele Palladino. I dirigenti viola hanno rifiutato le offerte pervenute dalla Turchia nelle scorse settimane ritenendole troppo basse, così come il giocatore dal canto suo ha preferito attendere scenari alternativi. In caso di una permanenza del marocchino servirà un solo colpo a centrocampo: al momento i nomi più caldi sono quelli di Sandi Lovric ed Edoardo Bove (valutati 12 milioni), con Cesare Casadei e Arthur Melo sullo sfondo (per il primo il Chelsea chiede l'acquisto definitivo, per il secondo c'è il nodo dell'ingaggio). Lo riporta il Corriere dello Sport