Tuttosport: “Martedì la chiusura dell’affare Nico. Arthur? Il problema è l’ingaggio”

La Juventus vuole Nico Gonzalez come priorità assoluta, poi penserà a Koopmeiners. Ma la cosa sicura è che servirà pazienza per sbloccare l'affare. Con la Fiorentina impegnata ieri in Conference e domenica in campionato è probabile che la chiusura della trattativa avverrà nella giornata di martedì. Tra oggi e domani le parti torneranno a parlare per arrivare alla fumata bianca tanto attesa. Il club di Commisso prese tre stagioni fa l’argentino per quasi 28 milioni di euro. Questa volta Nico varrà di più: possibile intesa tra toscani e piemontesi a 32 milioni più 5 di bonus. Intanto prosegue la vita da “separato in casa” di Nico Gonzalez, anche ieri assente dalla importantissima gara di Conference