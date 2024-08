VN – Si scalda la pista Kostic. Il ragazzo apre a Firenze e Palladino dice sì

Ci sono novità sul fronte Filip Kostic. Ieri vi avevamo raccontato di come il serbo fosse pronto a dire sì alla Fiorentina, nelle ultime ore c'è stata un'apertura totale da parte del calciatore verso il progetto viola. E come raccolto dalla nostra redazione Raffaele Palladino ha dato il suo benestare all'operazione, ancora le cifre sono da definire. Ma la pista che porta a Kostic si scalda sempre di più. Inoltre l'ex Eintracht, a differenza di Arthur e Mckennie per esempio, guadagna 2.5 milioni. Uno stipendio sostenibile per le casse viola