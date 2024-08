VN – Juve-Fiorentina, nuovi contatti. E Kostic è pronto a dire sì

L'asse Fiorentina-Juventus resta caldo, anzi rovente. E quella di oggi è un'altra giornata importante per definire il futuro di Nico Gonzalez. Nel pomeriggio è previsto un contatto tra i dirigenti dei due club per provare a trovare un'intesa. La questione è nota: la Fiorentina ha detto no alla proposta bianconera da 30 milioni e attende un rilancio, forte anche dell'interesse dell'Atalanta. Giuntoli ha fretta e spera di portare l'argentino a Torino entro venerdì. Intanto però parallelamente, i due club stanno parlando anche di Arthur e Kostic.