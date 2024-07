Abbonamenti, inizia la fase due: sono 5600 le tessere staccate dai tifosi

Avanza la campagna abbonamenti della Fiorentina per la prossima stagione . Il dato - riportato dalla Nazione - parla di circa 5.600 tessere rinnovate . Oggi terminerà la Fase 1, esclusivamente dedicata agli abbonati Pro della scorsa stagione. Erano circa 7.000 gli aventi diritto , in base alla tessera sottoscritta la scorsa stagione. Una percentuale di rinnovi particolarmente alta, considerando le difficoltà legate ai lavori di restyling del Franchi .

Via alla seconda fase

Dalle ore 15 di oggi, fino a martedì 23 luglio alle 18, gli abbonati Easy 2023-24 avranno la possibilità di esercitare la prelazione per qualsiasi posto dello stadio. Gli abbonati Pro manterranno una prelazione sul prezzo, ma non più sulla specifica locazione del posto. Tutte le prelazioni non esercitate nella Fase 1 verranno liberate e i posti saranno rimessi in vendita, permettendo ulteriori opportunità di acquisto. Al termine della seconda fase sono previsti due giorni (24 e 25 luglio) nel quale sarà possibile effettuare il cambio posto, mentre da venerdì 26 luglio (ore 10) a lunedì 5 agosto (ore 18) si aprirà la vendita libera e sarà possibile scegliere un posto tra quelli ancora disponibili in qualsiasi settore dello stadio.