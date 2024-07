Abbonamenti Fiorentina: i prezzi massimi delle ultime 3 stagioni. Che impennata

Specifichiamo che nel 2022/23 sia la Ferrovia, sia la Fiesole erano disponibili, mentre nel 2023/24 non lo era la Ferrovia e nel 2024/25 non lo sarà la Fiesole per via dei lavori in corso allo stadio Franchi. Stesso discorso, quest'anno, per la Maratona Laterale. I valori, naturalmente, sono da leggersi in euro.