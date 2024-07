Campagna abbonamenti, ci siamo: la prima senza la Curva Fiesole

Si chiama «È l’amor che ci guida» (frase dal sapore dantesco ma senza alcun riferimento preciso) ed è lo slogan della campagna abbonamenti per la stagione 2024/25 che la Fiorentina aprirà a partire dalle ore 10 di domani, con una settimana circa di ritardo rispetto a quanto fatto l’anno scorso quando al termine della fase di fidelizzazione le tessere staccate furono in tutto 17.252. Le incognite, rispetto a dodici mesi fa, si sono nel frattempo moltiplicate (il club viola non sa ancora quanti posti effettivi potrà avere il Franchi nel prossimo campionato, se 24mila lordi come comunicato dal Comune di Firenze il mese scorso oppure, come pare probabile, molti meno in virtù di una serie di zone cuscinetto a visibilità limitata), anche perché quella che verrà inaugurata tra poche ore sarà la prima campagna abbonamenti promossa dalla Fiorentina all’interno di uno stadio che rimarrà a lungo preda di gru e cantieri.

Già nei giorni scorsi, del resto, la società aveva reso noti in quali settori non sarebbe stato possibile acquistare o confermare il proprio posto (oltre alla Curva Fiesole, dove sono stati staccati già tutti i seggiolini, e al relativo parterre, distrutto dalle macchine operatrici, non saranno messe in vendita le sedute in tribuna laterale A, tribuna esterna A e metà della Maratona, compresi due spicchi del parterre) ma nonostante tutto le perplessità da parte dei tifosi sono destinate a non esaurirsi. Le uniche cose certe, fin qui, sono le fasi di vendita con le quali la Fiorentina ha scelto di strutturare la campagna abbonamenti (ben quattro, con la prima – quella di prelazione – che sarà dedicata agli abbonati «pro» della scorsa stagione, la seconda e la terza per gli abbonati «easy» e per quanti vogliono cambiare il posto all’interno del medesimo settore oltre alla quarta che riguarderà la classica vendita libera e chiuderà il 5 agosto) e soprattutto i prezzi, che vedono rincari di circa il 10% in quasi tutti i settori disponibili ad eccezione della Tribuna Vip, della Tribuna d’onore e della Poltronissima dove invece è stata attuata una riduzione del prezzo (i costi, almeno per ciò che riguarda la prima fase, andranno dai 278 euro della Curva Ferrovia ai 2.781 della Tribuna Vip).