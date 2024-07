Colpani non perde tempo. Palladino vuole subito gettarlo nella mischia

Andrea Colpani è pronto a cominciare la sua nuova avventura in viola. Palladino vuole subito gettarlo nella mischia in Inghilterra

Ieri è stato il giorno di Andrea Colpani, che dopo una lunga trattativa si è presentato ufficialmente nel ritiro in Inghilterra della Fiorentina. Subito l'abbraccio con Palladino e lo staff, di nuovo ritrovati, poi l'incontro con i compagni. Perfetto per il 3-4-2-1 viola nuovo di zecca, senza ulteriore tempo da perdere: nemmeno ha fatto in tempo ad assistere all'amichevole contro il Bolton che già non vede l'ora di esordire.