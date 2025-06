Zazzaroni è sicuro: “L’esonero di Spalletti risolve il problema della Juventus”

Il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni, ha commentato la notizia dell'esonero di Spalletti

Redazione VN 8 giugno 2025 (modifica il 8 giugno 2025 | 22:00)

Il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni, ha commentato tramite un video su Instagram, quello che è stato il tema più discusso delle ultime ore: l'esonero di Luciano Spalletti da commissario tecnico dell'Italia.

Dopo la sconfitta subita in Norvegia per 3-0, le voci di un possibile allontanamento dell'ex tecnico di Napoli e Roma si sono fatte più forti, fino ad arrivare alla conferenza stampa di oggi che è servita per annunciare l'esonero. Spalletti siederà sulla panchina azzurra, per l'ultima volta, nella gara di domani contro la Moldavia.

Ivan Zazzaroni ha parlato così della situazione legata a Luciano Spalletti:

"Oggi abbiamo assistito a qualcosa di grottesco: la conferenza stampa di Spalletti mi ha lasciato veramente perplesso, quasi imbarazzato. Un ct della Nazionale che dichiara di essere stato esonerato prima di una partita, mi chiedo: cosa è successo? Perché non dopo? Per quale motivo non gli è stato comunicato dopo? O probabilmente gli è stato comunicato e gli è stato detto di dirlo dopo la partita. Siamo in una situazione davvero assurda, la Nazionale oggi è diventata una squadretta, da questo punto vista anche in termini d’immagine.

Per quanto riguarda la decisione del presidente federale, credo che sia condivisa da gran parte degli italiani, perché fino a ieri tutti volevano il cambio. Il cambio c'è stato, in modo traumatico. Vedremo chi arriverà. Non potrà essere risolutivo se non cambieranno le cose nel sistema calcio italiano. Ci vuole una soluzione d'emergenza, speriamo che venga centrata il prima possibile

Per quanto riguarda Spalletti, sappiamo tutti che è un grande allenatore, ma ha bisogno di giocare giorno dopo giorno per entrare nelle teste dei giocatori. Come ct ha fallito"

In un post scritto, sempre sul proprio profilo Instagram, ha aggiunto: "Questa è la fine. Spalletti è stato esonerato da Gravina. Domani sarà in panchina e poi darà l'addio. La Juventus ha risolto così il problema legato all'allenatore"