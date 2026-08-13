Dusan Vlahovic è un nuovo giocatore del Besiktas. Dopo una lunga trattativa l'attaccante classe 2000 ha deciso di firmare per la formazione turca. A Istanbul Vlahovic ritroverà Vincenzo Italiano, l'allenatore che più di tutti ha esaltato le sue qualità. Per salutare il suo vecchio club: la Juventus, l’attaccante serbo ha affidato ai social un lungo messaggio per annunciare la fine della sua esperienza in bianconero. Avventura iniziata nel gennaio 2022 quando lasciò la Fiorentina per una cifra intorno ai 70 milioni di euro. Un addio carico di emozioni, con il centravanti che ha ripercorso questi anni vissuti a Torino, tra gol, momenti difficili e un legame speciale con la tifoseria. Ecco qui il suo post:

Caricamento post Instagram...