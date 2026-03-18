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VIDEO – Parisi festeggia 100 presenze in viola: il messaggio a tutti i tifosi

VIDEO – Parisi festeggia 100 presenze in viola: il messaggio a tutti i tifosi - immagine 1
Il messaggio social di Fabiano Parisi
Redazione VN

Con la Cremonese, Fabiano Parisi ha tocca la cifra delle 100 presenze con la maglia della Fiorentina.Traguardo festeggiato con un gol. Il terzino viola, che sta attraversando un grande periodo di forma, ha festeggiato così sui social:

100 presenze con questa maglia. Un numero che racchiude sacrifici, emozioni e sogni. Orgoglioso di ogni minuto vissuto in campo. 100 presenze che non sarebbero state possibili senza compagni, staff e tifosi. Grazie a tutti per aver fatto parte di questo viaggio e un ricordo speciale al Presidente Rocco e il Direttore Joe. Avanti insieme.

Ecco il video che racchiude i momenti miglior dei suoi 3 anni a Firenze:

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