Con la Cremonese, Fabiano Parisi ha tocca la cifra delle 100 presenze con la maglia della Fiorentina.Traguardo festeggiato con un gol. Il terzino viola, che sta attraversando un grande periodo di forma, ha festeggiato così sui social:
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VIOLA NEWS social VIDEO – Parisi festeggia 100 presenze in viola: il messaggio a tutti i tifosi
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VIDEO – Parisi festeggia 100 presenze in viola: il messaggio a tutti i tifosi
Il messaggio social di Fabiano Parisi
100 presenze con questa maglia. Un numero che racchiude sacrifici, emozioni e sogni. Orgoglioso di ogni minuto vissuto in campo. 100 presenze che non sarebbero state possibili senza compagni, staff e tifosi. Grazie a tutti per aver fatto parte di questo viaggio e un ricordo speciale al Presidente Rocco e il Direttore Joe. Avanti insieme.
Ecco il video che racchiude i momenti miglior dei suoi 3 anni a Firenze:
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