Il duro commento di Maurizio Pistocchi sul lavoro di Fabio Paratici alla Fiorentina
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Il giornalista Maurizio Pistocchi, sul suo profilo X, commenta in maniera molto dura il lavoro di Fabio Paratici fatto alla Fiorentina fino a questo momento. Le sue parole dopo l'esonero di Fabio Grosso:
Chi sarebbe da esonerare è Fabio Paratici: ha cacciato Vanoli che aveva ottenuto una salvezza fantastica, ha speso un sacco di milioni di € e fatto una squadra senza personalità.
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