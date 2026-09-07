Il duro commento di Maurizio Pistocchi sul lavoro di Fabio Paratici alla Fiorentina

Redazione VN
Paratici

VIDEO VN - Arrivato anche Fabio Paratici al Viola Park: si attende Vanoli

Il giornalista Maurizio Pistocchi, sul suo profilo X, commenta in maniera molto dura il lavoro di Fabio Paratici fatto alla Fiorentina fino a questo momento. Le sue parole dopo l'esonero di Fabio Grosso:

Chi sarebbe da esonerare è Fabio Paratici: ha cacciato Vanoli che aveva ottenuto una salvezza fantastica, ha speso un sacco di milioni di € e fatto una squadra senza personalità.
ACF Fiorentina v Torino FC - Serie A 2026/27

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti