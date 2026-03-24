Martinelli, gli auguri speciali a Lezzerini (con una foto bellissima)

Tra Martinelli e Lezzerini c'è un rapporto che nasce da lontano e che si è consolidato nei primi mesi di questa stagione, prima che Tommaso passasse (in prestito alla Samp)

Redazione VN 24 marzo 2026 (modifica il 24 marzo 2026 | 11:52)

Oggi è il compleanno di Luca Lezzerini, il portiere della Fiorentina che è tornato a vestire la maglia viola in questa stagione a distanza di 8 anni dalla precedente esperienza. Tanti anni a Firenze per il classe 1995 (compie 31 anni) che tra i vari messaggi di auguri, via social, ha ricevuto la bellissima dedica di Tommaso Martinelli.

"Auguri idolo" ha scritto il portierino - ora protagonista nella Samp - che ha allegato una foto insieme scattata quando il primo militava già nella Fiorentina prima squadra e lui era un baby calciatore viola. I due sono poi stati compagni di spogliatoio fino a gennaio. "Ti ho cambiato la vita" la risposta scherzosa arrivata da Lezzerini sempre via instagram.