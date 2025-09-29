La “strana” amicizia tra Dovbyk e Dzeko: “Mi ha aiutato molto”

Non solo, perchè è spuntata pure una foto (anzi l'ha postata il romanista) che ritrae Dovbyk e Dzeko insieme in un locale di Ostia, sul litorale romano. Che c'è di male? Niente, ovviamente. Ma il momento non aiuta: mentre la Fiorentina è in difficoltà, Dzeko pure, Kean non riesce a segnare, suona beffardo sentire Dovbyk che si sblocca grazie a Edin. All'orizzonte in campionato c'è proprio Fiorentina-Roma e l'auspicio è che Dzeko dia un contributo importante alla squadra viola.
