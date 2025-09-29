La “strana” amicizia tra Dovbyk e Dzeko: “Mi ha aiutato molto”

Viola News
Dzeko si rivela alleato "involontario" della sua ex squadra. Mentre la Fiorentina (e Kean) non riescono ad uscire dal tunnel
Redazione VN

E' passata in sordina la confessione fatta ieri sera da Artem Dovbyk dopo il suo primo gol stagionale con la Roma: "Dzeko mi ha dato dei consigli importanti" ha detto l'ucraino nel post partita. Ma nelle ore successive sono emersi dei dettagli ulteriori sul rapporto che unisce il numero 9 della Roma e l'attuale attaccante della Fiorentina, con un grande passato nella Capitale.

"Quando sono arrivato a Roma Gianluca (Mancini, ndr) mi ha detto che assomigliavo molto a Edin quando era appena arrivato alla Roma. Eravamo in macchina, ha chiamato Dzeko vista la loro amicizia ed è stato allora che ci siamo parlati per la prima volta. Poi ci siamo seguiti su Instagram, abbiamo chiacchierato ancora un po’ e basta: da allora siamo rimasti in contatto, lui mi sostiene e io sostengo lui" si legge sul Corriere dello Sport di oggi.

Non solo, perchè è spuntata pure una foto (anzi l'ha postata il romanista) che ritrae Dovbyk e Dzeko insieme in un locale di Ostia, sul litorale romano. Che c'è di male? Niente, ovviamente. Ma il momento non aiuta: mentre la Fiorentina è in difficoltà, Dzeko pure, Kean non riesce a segnare, suona beffardo sentire Dovbyk che si sblocca grazie a Edin. All'orizzonte in campionato c'è proprio Fiorentina-Roma e l'auspicio è che Dzeko dia un contributo importante alla squadra viola.

