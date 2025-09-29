La “strana” amicizia tra Dovbyk e Dzeko: “Mi ha aiutato molto”

E' passata in sordina la confessione fatta ieri sera da Artem Dovbyk dopo il suo primo gol stagionale con la Roma: "Dzeko mi ha dato dei consigli importanti" ha detto l'ucraino nel post partita. Ma nelle ore successive sono emersi dei dettagli ulteriori sul rapporto che unisce il numero 9 della Roma e l'attuale attaccante della Fiorentina, con un grande passato nella Capitale.

"Quando sono arrivato a Roma Gianluca (Mancini, ndr) mi ha detto che assomigliavo molto a Edin quando era appena arrivato alla Roma. Eravamo in macchina, ha chiamato Dzeko vista la loro amicizia ed è stato allora che ci siamo parlati per la prima volta. Poi ci siamo seguiti su Instagram, abbiamo chiacchierato ancora un po’ e basta: da allora siamo rimasti in contatto, lui mi sostiene e io sostengo lui" si legge sul Corriere dello Sport di oggi.