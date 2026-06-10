L'ex portiere della Fiorentina Sebastien Frey ha condiviso su Instagram una simpatica intervista al Sindaco di New York Zohran Mamdani , il quale in un aneddoto racconta di esser stato un estimatore dell'ex viola. In particolare, parlando del celebre gioco "Football Manager", il primo cittadino della "Grande Mela" afferma che ogni anno all'Arsenal veniva accostato Frey ma che non arrivava mai, così alla fine lo volle ingaggiare lui almeno nel videogame. Ecco di seguito anche le parole di Frey nel video ricondiviso su Instagram dal giocatore: "Che bello sentire il Sindaco di New York che parla del calcio a cui sono particolarmente legato, il nostro calcio, quello nostalgico.

Quando mi hanno fatto vedere questo video ero così orgoglioso che il Sindaco di New York provi una stima ed un affetto nei miei confronti.

Da tifoso dell’Arsenal qual è, scegliere me nella sua top 11 ideale, è un qualcosa che mi lusinga davvero tanto, poi citando un gioco iconico come Football Manager che ha fatto la storia di tutti gli appassionati di calcio. @zohrankmamdani grazie per le parole e spero un giorno di poterci incontrare a New York!".