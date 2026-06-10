Zauri ricorda: “Vargas buttava Semioli in piscina vestito prima degli allenamenti

Juan Manuel Vargas è stato uno dei migliori esterni passati a Firenze nel nuovo millennio. Genio e sregolatezza, come ricordano bene i tifosi viola. Luciano Zauri ha raccontato un aneddoto sul peruviano al Podcast Doppio Passo:

"Un personaggio bellissimo, pazzesco. Ricordo degli episodi tra di noi, e naturalmente Vargas era uno dei protagonisti. Prima ci si spogliava allo Stadio Franchi, e poi si andava ai campini col pulmino. Dentro lo spogliatoio avevamo una piscinetta, quella che usavamo a fine allenamento. Prima dell'allenamento questi 3-4 energumeni (tra cui Vargas) prendevano Semioli e lo buttavano dentro, ma vestito. Quindi lui per non prendere la multa per il ritardo, doveva spogliarsi velocemente, asciugarsi, mettersi la roba asciutta e correre"