Ikonè: "Non è facile salutare. A Firenze sono cresciuto come uomo"

Ikonè: “Non è facile salutare. A Firenze sono cresciuto come uomo”

Ikonè: “Non è facile salutare. A Firenze sono cresciuto come uomo” - immagine 1
Il saluto dell'esterno francese, nuovo giocatore del Paris Fc
Jonathan Ikonè ha scelto i social per congedarsi (LA SUA NUOVA AVVENTURA) da Firenze e da Como, lasciando un messaggio intriso di gratitudine e malinconia. “Non è facile salutare… Fiorentina e Como resteranno sempre una parte importante della mia vita. Grazie allo staff, ai miei compagni e a voi tifosi: senza di voi niente sarebbe stato lo stesso”, ha scritto l’esterno francese, sottolineando quanto le due esperienze abbiano inciso nel suo percorso.

Ikonè ha poi aggiunto parole che vanno oltre il calcio giocato: “Qui sono cresciuto, non solo come calciatore ma anche come uomo. Porterò questi ricordi con me per sempre”. Un addio che non è soltanto professionale ma anche umano, perché lega momenti di campo a rapporti personali e ricordi indelebili.

