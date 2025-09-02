Ikonè: “Non è facile salutare. A Firenze sono cresciuto come uomo”

Jonathan Ikonè ha scelto i social per congedarsi (LA SUA NUOVA AVVENTURA) da Firenze e da Como, lasciando un messaggio intriso di gratitudine e malinconia. “Non è facile salutare… Fiorentina e Como resteranno sempre una parte importante della mia vita. Grazie allo staff, ai miei compagni e a voi tifosi: senza di voi niente sarebbe stato lo stesso”, ha scritto l’esterno francese, sottolineando quanto le due esperienze abbiano inciso nel suo percorso.