Nicolussi non dimentica Venezia: “E’ stato un onore, vi porto con me”

Hans Nicolussi Caviglia ha dedicato un saluto al Venezia e a Venezia, squadra e città che lo hanno accolto nell'ultima stagione prima del passaggio alla Fiorentina
Una sola stagione in Laguna, chiusa peraltro con una retrocessione. Ma Hans Nicolussi Caviglia non dimenticherà facilmente Venezia, tanto da salutare la squadra arancioneroverde con un toccante post su Instagram:

Alla Profondità e alla Bellezza di Venezia, ai Tifosi dell’Unione, ai Compagni: grazie, è stato un onore per me fare un pezzo di strada insieme. Chi ha cuore e passione lo sa, sa tutto e tutto comprende, non servono tante parole. E grazie ai bambini con cui ho giocato nei campi: se tutti guardassero attraverso i vostri occhi vedrebbero il mondo per come dovrebbe essere. Vi porto con me. Hans

