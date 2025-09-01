Viola News
FOTO – Gosens ricorda: “Un anno fa la Fiorentina è diventata casa nostra”

Esattamente un anno fa, Robin Gosens segnò il primo gol con la maglia della Fiorentina. L'arrivo all'aeroporto di Pisa pochi giorni prima per poi raggiungere il capoluogo toscano e firmare il contratto viola.

Proprio il calciatore tedesco, tramite una storia Instagram, ha ricordato il suo gol che portò al pareggio con il Monza per 2-2. Ecco la foto dell'esterno della Fiorentina

