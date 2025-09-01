Esattamente un anno fa, Robin Gosens segnò il primo gol con la maglia della Fiorentina. L'arrivo all'aeroporto di Pisa pochi giorni prima per poi raggiungere il capoluogo toscano e firmare il contratto viola.
FOTO – Gosens ricorda: “Un anno fa la Fiorentina è diventata casa nostra”
Proprio il calciatore tedesco, tramite una storia Instagram, ha ricordato il suo gol che portò al pareggio con il Monza per 2-2.
Ecco la foto dell'esterno della Fiorentina
