Giani: “Giuseppe prosegue l’eredità di Rocco. La Fiorentina è patrimonio regionale”

Dopo l'ufficialità della nomina di Giuseppe B. Commisso come nuovo Presidente della Fiorentina, non sono tardati ad arrivare i primi messaggi istituzionali. Tra questi, spicca il saluto del Presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani , che ha voluto dare il suo personale "in bocca al lupo" al nuovo numero uno del club viola.

Giani ha sottolineato l'importanza del passaggio di consegne, evidenziando il legame indissolubile tra la famiglia Commisso e il territorio:

Un grande in bocca al lupo a Giuseppe B. Commisso, nominato oggi Presidente dell’ACF Fiorentina. Un incarico importante, nel segno della continuità e dell’eredità del padre Rocco. Auguri di buon lavoro anche a Mark Stephan e Alessandro Ferrari, confermati nei loro ruoli, per continuare a costruire con serietà e visione il futuro del Club. La Fiorentina è un patrimonio della città e di tutta la Toscana. Avanti Viola!