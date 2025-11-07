FOTO – Vanoli, lo scatto della firma sul contratto con l’agente D’Amico

Paolo Vanoli è il nuovo tecnico della Fiorentina. Ecco la foto della firma sul contratto con i viola

Nelle scorse ore al Viola Park è arrivata la firma sul contratto di Paolo Vanoli con la Fiorentina (LE PRIME PAROLE). Il neo tecnico viola accompagnerà la squadra viola fino al termine della stagione con opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi. Vanoli, "eroe" dell'ultimo trofeo viola nel 2001, era accompagnato dal suo agente, Andrea D'Amico, che sui social ha immortalato il momento della firma.