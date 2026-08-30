VIDEO - Grosso: "Ho intravisto cose positive. Ci è mancata concretezza"

All'indomani della brutta sconfitta in casa della Fiorentina contro il Frosinone, ai microfoni di Radio Sportiva Gianfranco Teotino ha analizzato il disastroso inizio di stagione dei viola. Sul mercato viola, Teotino ha espresso un giudizio positivo: "Paratici penso abbia fatto un buonissimo lavoro, prendendo tanti giocatori, la maggior parte dei quali giovani e con grandi potenzialità".

Il giornalista ha poi parlato di Grosso, spiegando di aver avuto alcune perplessità, ma sottolineando la necessità di concedere tempo al nuovo allenatore: "Dopo due giornate, con una squadra completamente rifatta e sette giocatori nuovi su undici contro il Frosinone, bisogna dargli tempo. Però non penso che sia l'allenatore ideale".

Infine, Teotino ha evidenziato un altro aspetto da monitorare nelle prossime settimane, quello relativo a David De Gea: "Ho poi la sensazione che si stia aprendo un problema portiere. Le prestazioni di De Gea, che ormai ha una certa età, nelle prime due giornate sono state determinanti in negativo".

Un dettaglio social ha attirato l'attenzione dei tifosi della Fiorentina. Nicolò Fagioli ha messo like ad un post Instagram contenente le dichiarazioni critiche di Teotino.Un gesto che, però, lo stesso centrocampista viola ha provveduto a chiarire. Fagioli ha infatti smentito qualsiasi significato particolare legato al like, spiegando di averlo lasciato per errore mentre stava scorrendo i contenuti sui social.