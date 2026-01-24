FOTO – Le maglie speciali con dedica a Rocco che indosserà oggi la Fiorentina

La Fiorentina scenderà in campo tra poche ore per la sfida contro il Cagliari a 8 giorni di distanza dall'addio al proprio Presidente Rocco Commisso. In occasione della prima partita al Franchi a seguito della scomparsa del proprio Presidente, i viola indosseranno delle maglie speciali per omaggiarlo. Eccole di seguito, nel post pubblicato su X dai gigliati.
La dedica sulle maglie che indosseranno i viola.
