Un gesto che va oltre il calcio e le rivalità. In vista della partita di domani, la Curva Fiesole ha annunciato un’iniziativa di solidarietà concreta a sostegno della popolazione di Catanzaro, recentemente colpita da gravi danni causati dal maltempo estremo. Di seguito, il comunicato integrale diffuso dal tifo organizzato viola:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS social FOTO – La Curva Fiesole al fianco di Catanzaro: raccolta fondi allo stadio
social
FOTO – La Curva Fiesole al fianco di Catanzaro: raccolta fondi allo stadio
La Curva Fiesole organizza una raccolta fondi per Catanzaro in occasione della partita di domani: ecco il comunicato ufficiale del tifo viola
In occasione della partita di domani, agli ingressi dei vari settori dello stadio, sarà possibile partecipare alla raccolta fondi per aiutare, con un contributo a piacere, gli abitanti di Catanzaro, recentemente colpiti da ingenti danni dovuti a maltempo estremo. Per dimostrare la nostra vicinanza ai fratelli giallorossi ed a tutta la popolazione catanzarese, invitiamo tutta la tifoseria viola a partecipare alla raccolta, una modalità efficace e concreta per dimostrare supporto e vicinanza a chi ha perso tutto. Saranno presenti scatole per la raccolta anche presso l’ATF e l’ACCVC ed ai banchini del materiale in Ferrovia. Forza fratelli!
© RIPRODUZIONE RISERVATA