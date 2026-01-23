FOTO – La Curva Fiesole al fianco di Catanzaro: raccolta fondi allo stadio

Un gesto che va oltre il calcio e le rivalità. In vista della partita di domani, la Curva Fiesole ha annunciato un’iniziativa di solidarietà concreta a sostegno della popolazione di Catanzaro, recentemente colpita da gravi danni causati dal maltempo estremo. Di seguito, il comunicato integrale diffuso dal tifo organizzato viola:

