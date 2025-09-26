FOTO – Lamptey torna al Viola Park dopo l’operazione: l’abbraccio con Pradè

E' cominciato il percorso di guarigione di Tariq Lamptey dall'infortunio patito in occasione di Fiorentina-Como, quando intorno al 20' del primo tempo il ghanese arrivato a fine estate dal Brighton ha purtroppo rimediato una «lacerazione isolata del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro».

Come si vede in un video pubblicato sul sito ufficiale della Fiorentina, Lamptey è tornato al Viola Park e, al suo arrivo, è stato subito abbracciato dal direttore sportivo Daniele Pradè, che lo ha portato a Firenze dopo averlo cercato per tanto tempo in passato. I tempi di recupero saranno lunghi: li abbiamo trattati in un approfondimento che potete recuperare qua, ma si tratterà di alcuni mesi.