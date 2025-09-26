De Gea ringrazia Busquets: “Un giocatore unico, dentro e fuori dal campo”

Il portiere della Fiorentina David De Gea, ha voluto ringraziare tramite i social, il suo compagno di nazionale Sergio Busquets, che oggi ha annunciato il ritiro dal calcio al termine della stagione

Sergio Busquets ha annunciato l'addio al calcio . Il centrocampista spagnolo, negli anni pilastro del Barcellona e della nazionale spagnola, ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo al termine della stagione che sta giocando con la maglia dell'Inter Miami. Di seguito l'annuncio del 37enne sui propri canali social:

Il ringraziamento di David De Gea

Uno dei suoi compagni in questi anni all'interno della Spagna, è stato l'attuale portiere della Fiorentina David De Gea, che tramite un post su Instagram ha voluto salutare e ringraziare così il mitico centrocampista e amico Sergio Busquets: "Grazie di tutto Busi. Un giocatore unico, che ha reso facile le cose difficili. Sempre nel posto giusto, sempre a prendere la decisione migliore. Fuori dal campo un vero CRACK!"