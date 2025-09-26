Furio Valcareggi è intervenuto ai microfoni di Lady Radio dove ha parlato così a proposito del momento della Fiorentina:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola radio e tv L’analisi di Valcareggi: “Perso col Como per colpa di una papera di De Gea”
news viola
L’analisi di Valcareggi: “Perso col Como per colpa di una papera di De Gea”
Per il procuratore si è trattato soltanto di una questione di episodi
Fagioli è un talento unico, per questo sono stato severo con lui in passato e di questo mi scuso. Fiorentina? A Pisa sentono molto questa partita. Ma noi siamo troppo più grandi di loro, loro per giocare il derby devono salire in Serie A. Il Como mi sembra che abbia offuscato un po' tutto. Mi piaceva tantissimo la formazione iniziale coi lariani, avrei solo messo in campo Gudmundsson al posto di Piccoli. Per Kean l'area di rigore è casa sua, gli va stretta anche se è da solo. Il Como ha calciato tantissimo in porta, è vero, ma alla fine la Fiorentina ha perso per una papera di De Gea a tempo scaduto. E abbiamo perso per causa del nostro miglior giocatore. Ecco perché secondo me dobbiamo trovare una via d'uscita meno critica
© RIPRODUZIONE RISERVATA