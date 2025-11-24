FOTO – Kean è carico: “Muoviti come se tutto dovesse funzionare”

Una prestazione da campione, così l'ha definita Vanoli: Moise Kean è tornato e vuole riprendere la via del gol

Una prestazione ottima, anche senza gol. Tanta voglia di dimostrare, di incidere. E sotto un certo punto di vista l'ha fatto. Moise Kean è tornato e la Fiorentina adesso deve fare di tutto per farlo sbloccare. Intanto l'attaccante si carica così su Instagram, in vista dei prossimi appuntamenti.