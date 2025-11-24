Il giornalista Stefano Cecchi è stato ospite in studio a Radio Bruno:
Cecchi: "Kean ci ha illuminati d'immenso, la passi meno! A Bergamo metto 2 fisso"
Sono due giorni che noto cose che rimandano al libro Il mondo al contrario. Entri al bar e trovi juventini che si lamentano dell'arbitraggio, guardi la classifica e vedi la Fiorentina sul fondo senza vittorie dopo 12 partite... Perché allora ho un mezzo sorriso? Perché ho visto una squadra trasformata. Il gol al 50' di Kostic poteva davvero tagliare le gambe, invece i viola sono entrati in campo con coraggio, determinazione e voglia di ribaltare le cose. Si è vista l'idea vanoliana di calcio, uscirne con le calcagnate, a botte, nel fango. E' una squadra che conosce finalmente i propri limiti, che non si vergogna di stare in 11 dietro la palla. Da sabato sera alle 20 io vedo una luce in fondo al tunnel. Kean merita un capitolo a parte, ci ha illuminati d'immenso. A un certo punto era da solo contro sette, non lo fermavano, e io credo che con lui e la gioventù nuova, tra Fortini, Kouadio che sta venendo fuori, ci salveremo. E badate che io alle 17:50 non ne ero così convinto. Vanoli ogni volta che parla mi gasa.
Palla a Kean e via—
Quando Vanoli a fine gara parla di Fagioli, si vede cosa gli manca. Nonostante la difesa faccia cose da tragedia, l'assenza vera è nel mezzo. La pallonata a Kean è salvifica, non gli si dovrebbe chiedere di passarla di più ma di passarla di meno, di giocare con quella rabbia antica che ha portato alla traversa del primo tempo. Abbiamo bisogno di tante cose che mancano, non concentriamoci su Kean che non passa il pallone, non tocchiamo quello che funziona tra tante cose che non funzionano.
A Bergamo—
Andiamo tutti a giocare il 2. Facciamo sentire che ci crediamo, questa squadra ha bisogno di fiducia. Anche l'Atalanta è in difficoltà, andiamo a crederci e a mettere il tassello vero. Ho sensazioni positive, 13esima giornata, il numero 13 di Astori... Sento la squadra in crescita, poi è chiaro che anche un pareggio in casa dell'Atalanta non sarebbe da buttare.
