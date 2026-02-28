FOTO – Kean compie gli anni. Gli auguri di Dodò: “Sempre insieme fratello”

Oggi l'attaccante della Fiorentina, Moise Kean, compie 26 anni. Tanti gli auguri ricevuti dal bomber viola nato a Vercelli, tra cui quelli della Fiorentina sui propri canali social. Non mancano quelli del compagno di squadra e grande amico Dodò:
Gli auguri di Dodò per il compagno e amico Moise Kean
"Buon compleanno fratello, che Dio benedica, sempre la tua vita, sempre insieme"
