Il Corriere Fiorentino si sofferma sui cambi di Paolo Vanoli e sulla decisione di schierare i big nel secondo tempo:
CorFio: "Kean dentro solo al 89′. Meglio una figuraccia che sprecare energie?"
Corriere Fiorentino
CorFio: “Kean dentro solo al 89′. Meglio una figuraccia che sprecare energie?”
Il Corriere Fiorentino sui cambi di Vanoli
A quel punto infatti, Vanoli si trovava davanti a un bivio: buttar dentro i big o continuare a risparmiarli sperando nella reazione degli altri? La prima risposta (De Gea a parte, entrato per l’infortunato Lezzerini) è stata Harrison. Nemmeno il tempo di capire se sarebbe bastato però, ed è arrivato lo 0-3. E i viola? Niente. Nessuna reazione (nonostante gli ingressi di Solomon, uscito poi per infortunio, e Fagioli), né un minimo sussulto d’orgoglio. Del resto, se Kean è rimasto a guardare fino all’89’ (ed è entrato per i crampi di Piccoli altrimenti chissà...), vuol dire che forse andava bene così. Accettare una figuraccia, piuttosto che sprecare energie. E per fortuna che Fagioli, nel secondo supplementare, si è letteralmente inventato il gol della qualificazione. Una perla (propiziata anche dall’uscita sconsiderata del portiere) buona per scacciare l’incubo, prima del del 2-3, della papera di De Gea e dello spavento finale.
