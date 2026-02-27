Viola News
Il monito di David Guetta: “Fiorentina, ricordiamoci di questa vergogna”

David Guetta, direttore del Pentasport di Radio Bruno, ha commentato la sconfitta di ieri da parte della Fiorentina contro lo Jagiellonia. Ecco parte delle sue parole, l'articolo intero lo puoi trovare su FIRENZEDINTORNI.IT: 

Metterei l’indegna prestazione di ieri al pari di quella contro il Como in Coppa Italia e a fine stagione si dovrà presentare il conto anche di queste serate imbarazzanti, oltre a quanto  abbiamo visto in campionato. Vanoli urla, si agita, per me troppo, lo ascoltano?

