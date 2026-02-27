Viola News
Rakow-Fiorentina, i polacchi scherzano: “Vi aspettiamo per una pizza”

Dopo il sorteggio di Conference League la Fiorentina affronterà il Rakow: il club polacco ironizza sui social con una pizza all’ananas.
Redazione VN

La Fiorentina ha scoperto oggi il suo prossimo avversario in UEFA Europa Conference League. I viola torneranno infatti in Polonia per affrontare il Raków Częstochowa, che ha accolto l'esito del sorteggio con un messaggio ironicosui social.

Dopo l’esito del sorteggio, il Rakow ha voluto dare il benvenuto alla Fiorentina a modo suo. Sul profilo ufficiale del club polacco su X è comparso infatti un post scherzoso con l’immagine di una pizza con l’ananas, accompagnata dal messaggio: "Ciao Fiorentina. Vi invitiamo a Sosnowiec per una deliziosa pizza". (QUI SOTTO IL POST)

