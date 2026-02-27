La Fiorentina ha scoperto oggi il suo prossimo avversario in UEFA Europa Conference League. I viola torneranno infatti in Polonia per affrontare il Raków Częstochowa, che ha accolto l'esito del sorteggio con un messaggio ironicosui social.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS social Rakow-Fiorentina, i polacchi scherzano: “Vi aspettiamo per una pizza”
social
Rakow-Fiorentina, i polacchi scherzano: “Vi aspettiamo per una pizza”
Dopo il sorteggio di Conference League la Fiorentina affronterà il Rakow: il club polacco ironizza sui social con una pizza all’ananas.
Dopo l’esito del sorteggio, il Rakow ha voluto dare il benvenuto alla Fiorentina a modo suo. Sul profilo ufficiale del club polacco su X è comparso infatti un post scherzoso con l’immagine di una pizza con l’ananas, accompagnata dal messaggio: "Ciao Fiorentina. Vi invitiamo a Sosnowiec per una deliziosa pizza". (QUI SOTTO IL POST)
© RIPRODUZIONE RISERVATA