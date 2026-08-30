Adrian Mutu ha dedicato un messaggio speciale a Firenze e ai tifosi della Fiorentina dopo il suo ritorno al Franchi
VIDEO - De Gea: "Devo far capire cos'è la Fiorentina. Kean? Chi non vuole rimanere vada"
Dopo essere stato invitato alla festa per il centenario della Fiorentina, Adrian Mutu ha voluto ribadire il suo amore sconfinato per Firenze e la Fiorentina. L'ex numero 10, ha affidato ai social un messaggio dedicato alla città e ai tifosi viola dopo essere tornato al Franchi a distanza di anni:
"Grazie ancora una volta, Firenze. Ringrazio di cuore tutti i tifosi viola per l'affetto e l'amore con cui sono sempre stato accolto qui. È sempre un piacere tornare a casa perché, come sapete, Firenze e la Fiorentina sono la mia seconda casa. È stata una grande emozione calpestare di nuovo questo terreno di gioco, dove ho lasciato una parte importante del mio cuore. L'ho fatto con grande piacere e lo rifarei altre mille volte, sempre con lo stesso orgoglio e la stessa emozione. Grazie di cuore, Firenze. Sempre".
Un saluto che conferma ancora una volta il legame speciale tra Mutu, la Fiorentina e il popolo viola.
Caricamento post Instagram...
© RIPRODUZIONE RISERVATA