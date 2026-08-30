Dopo essere stato invitato alla festa per il centenario della Fiorentina, Adrian Mutu ha voluto ribadire il suo amore sconfinato per Firenze e la Fiorentina. L'ex numero 10, ha affidato ai social un messaggio dedicato alla città e ai tifosi viola dopo essere tornato al Franchi a distanza di anni:

"Grazie ancora una volta, Firenze. Ringrazio di cuore tutti i tifosi viola per l'affetto e l'amore con cui sono sempre stato accolto qui. È sempre un piacere tornare a casa perché, come sapete, Firenze e la Fiorentina sono la mia seconda casa. È stata una grande emozione calpestare di nuovo questo terreno di gioco, dove ho lasciato una parte importante del mio cuore. L'ho fatto con grande piacere e lo rifarei altre mille volte, sempre con lo stesso orgoglio e la stessa emozione. Grazie di cuore, Firenze. Sempre".

Un saluto che conferma ancora una volta il legame speciale tra Mutu, la Fiorentina e il popolo viola.

Caricamento post Instagram...