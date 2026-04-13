FOTO – Giocatore del Sassuolo a Careggi: botta tremenda e frattura nasale

Passa in secondo piano la sconfitta per 3-1 della Primavera di Galloppa , ieri contro il Sassuolo in campionato, per quanto avvenuto a una ventina di minuti dalla fine, quando in un tentativo di rovesciata il viola Bertolini ha colpito in pieno volto Vezzosi.

Il calciatore neroverde è rimasto svenuto a terra con il volto insanguinato prima che venisse prontamente soccorso, ma sono stati attimi di paura anche per chi seguiva la sfida al Viola Park.

Ripresa conoscenza Vezzosi è stato poi trasportato in ambulanza a Careggimentre il gioco è rimasto interrotto per oltre 15 minuti prima che si riprendesse con l’espulsione di Bertolini (in precedenza era già stato espulso Sturli).