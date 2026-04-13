Passa in secondo piano la sconfitta per 3-1 della Primavera di Galloppa, ieri contro il Sassuolo in campionato, per quanto avvenuto a una ventina di minuti dalla fine, quando in un tentativo di rovesciata il viola Bertolini ha colpito in pieno volto Vezzosi.
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FOTO – Giocatore del Sassuolo a Careggi: botta tremenda e frattura nasale
Il calciatore neroverde è rimasto svenuto a terra con il volto insanguinato prima che venisse prontamente soccorso, ma sono stati attimi di paura anche per chi seguiva la sfida al Viola Park.
Ripresa conoscenza Vezzosi è stato poi trasportato in ambulanza a Careggimentre il gioco è rimasto interrotto per oltre 15 minuti prima che si riprendesse con l’espulsione di Bertolini (in precedenza era già stato espulso Sturli).
Il Sassuolo ha diramato il report ufficiale delle condizioni del giovane calciatore: "Il Sassuolo Calcio comunica che gli accertamenti effettuati sul calciatore Giorgio Vezzosi, in seguito al trauma facciale riportato nel corso della gara Fiorentina-Sassuolo del campionato Primavera 1, hanno evidenziato una frattura composta delle ossa nasali. Il calciatore nei prossimi giorni sarà sottoposto a ulteriori esami di controllo. A Giorgio vanno i migliori auguri di pronta guarigione da parte di tutto il club".
Questa la foto pubblicata da Vezzosi su Instagram, che mostra il pesante scontro con vistosa ferita sul volto:
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