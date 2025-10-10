FOTO – “Fratellino”: De Gea e quel soprannome che non ti aspetti

Eletto miglior giocatore del mese in casa Fiorentina, David De Gea prova a trovare il sorriso in questo periodo davvero complicato. Da vero leader tiene tutta la squadra sul pezzo, ma allo stesso tempo scherza sui social per cercare un po' di tranquillità.
De Gea e il soprannome dato a un compagno di squadra
E infatti, il portiere spagnolo ha pubblicato su Instagram uno scatto che ritrae lui e il terzo portiere viola Lezzerini. L'ex portiere del Manchester United ha soprannominato il terzo portiere della Fiorentina: "Fratellino". Ecco lo scatto
