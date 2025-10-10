FOTO – “Fratellino”: De Gea e quel soprannome che non ti aspetti

Viola News
De Gea e il soprannome dato a un compagno di squadra
Eletto miglior giocatore del mese in casa Fiorentina, David De Gea prova a trovare il sorriso in questo periodo davvero complicato. Da vero leader tiene tutta la squadra sul pezzo, ma allo stesso tempo scherza sui social per cercare un po' di tranquillità.

E infatti, il portiere spagnolo ha pubblicato su Instagram uno scatto che ritrae lui e il terzo portiere viola Lezzerini. L'ex portiere del Manchester United ha soprannominato il terzo portiere della Fiorentina: "Fratellino". Ecco lo scatto

 

 

 

