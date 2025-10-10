Viola News
Fiorentina, giocatore del mese di settembre: i tifosi votano De Gea

Fiorentina, giocatore del mese di settembre: i tifosi votano De Gea - immagine 1
De Gea giocatore del mese di settembre
Redazione VN

Settembre speciale per David De Gea, eletto “Player of the Month” dai tifosi della Fiorentina.

Il portiere spagnolo è risultato il più votato su InViola, la piattaforma ufficiale dedicata ai supporter gigliati.

Con le sue parate decisive e la sicurezza trasmessa al reparto difensivo, De Gea ha saputo imporsi come uno dei protagonisti assoluti dell’inizio di stagione, guadagnandosi l’affetto e il riconoscimento dei tifosi.

