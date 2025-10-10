A fine settembre 2023, Nicolò Fagioli (allora alla Juventus, oggi alla Fiorentina) si è presentato in procura a Torino davanti alla pm Manuela Pedrotta per raccontare come, travolto dalla ludopatia e dai debiti accumulati scommettendo su piattaforme illegali, gli fosse stato proposto di alterare una partita. Ma sottolineando che sarebbe stato facilmente scoperto grazie ai controlli sulle scommesse, affermò:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola Fagioli: “Rifiutai chi mi propose ammonizioni combinate per saldare i debiti di gioco”
news viola
Fagioli: “Rifiutai chi mi propose ammonizioni combinate per saldare i debiti di gioco”
Le dichiarazioni di Nicolò Fagioli sulla vicenda del calcio scommesse.
Un uomo mi suggerì di prendere un’ammonizione per saldare il debito, ma rifiutai subito perché contrario alla mia etica.
La piattaforma in questione è ora al centro di un’inchiesta con due arresti e 13 indagati per associazione a delinquere, frode sportiva e autoriciclaggio. Tra i coinvolti anche Nicolò Pirlo, figlio di Andrea, che ha collaborato con gli inquirenti chiarendo la propria estraneità ai fatti; per lui è prevista solo una multa.
© RIPRODUZIONE RISERVATA