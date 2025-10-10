Fagioli: “Rifiutai chi mi propose ammonizioni combinate per saldare i debiti di gioco”

A fine settembre 2023, Nicolò Fagioli (allora alla Juventus, oggi alla Fiorentina) si è presentato in procura a Torino davanti alla pm Manuela Pedrotta per raccontare come, travolto dalla ludopatia e dai debiti accumulati scommettendo su piattaforme illegali, gli fosse stato proposto di alterare una partita. Ma sottolineando che sarebbe stato facilmente scoperto grazie ai controlli sulle scommesse, affermò:

La piattaforma in questione è ora al centro di un’inchiesta con due arresti e 13 indagati per associazione a delinquere, frode sportiva e autoriciclaggio. Tra i coinvolti anche Nicolò Pirlo, figlio di Andrea, che ha collaborato con gli inquirenti chiarendo la propria estraneità ai fatti; per lui è prevista solo una multa.