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FOTO – Fiorentina, Barak ci riprova? Partita l’operazione “convinci Grosso”

FOTO – Fiorentina, Barak ci riprova? Partita l’operazione “convinci Grosso” - immagine 1
Antonin Barak non ha mai nascosto il desiderio di tornare a giocare con la maglia della Fiorentina
Redazione VN

A inizio luglio, con l'avvio della preparazione estiva della Fiorentina, al Viola Park faranno ritorno ben 17 giocatori reduci dai prestiti della scorsa stagione. Tra questi c'è anche Antonín Barák,reduce da un'esperienza poco esaltante alla Sampdoria.

Barak

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Il centrocampista ex Verona non ha mai nascosto il desiderio di tornare a giocare con la maglia della Fiorentina. Tanto che, sui social, da tempo pubblica immagini che lo ritraggono in campo o in palestra, spesso anche con la divisa viola. L'obiettivo è chiaro: farsi trovare pronto e convincere Fabio Grosso a concedergli una nuova opportunità.

Futuro

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Al momento, però, l'intenzione di Fabio Paratici sarebbe quella di non puntare su nessuno dei giocatori che rientreranno dai prestiti. Una posizione che potrebbe essere rivalutata soltanto dopo le prime settimane di lavoro al Viola Park e le valutazioni del nuovo allenatore viola.

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