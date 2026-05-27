Antonin Barak, di rientro alla Fiorentina dopo il prestito alla Sampdoria, ha parlato in un'intervista ai microfoni di tuttomercatoweb.com fra presente e futuro. Queste le sue parole:
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VIOLA NEWS news viola interviste Barak si candida: “Ho tanta voglia di Fiorentina. Posso dare ancora qualcosa”
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Barak si candida: “Ho tanta voglia di Fiorentina. Posso dare ancora qualcosa”
L'eroe di Basilea a cuore aperto
Questa è stata la stagione più complicata mai vissuta nella mia carriera. Sotto ogni punto di vista: sono arrivato a Firenze per la preparazione e pensavo e speravo di essere nella squadra, invece ero fuori rosa per scelta tecnica. Arrivato alla Samp, mi mancava la condizione partita e la Samp era già sotto pressione. Quando mi sono ripreso, sono arrivati piccoli infortuni che mi hanno penalizzato per qualche mese. Mi è dispiaciuto non aver potuto rendere e dare di più alla squadra. Se con la Fiorentina ho finito? La domanda è difficile, sono altri a dover rispondere. Avrei grandissima voglia di indossare questa maglia, alla Fiorentina ho vissuto 2 anni incredibili e mi sono trovato benissimo. Potrei dare sicuramente ancora il mio alla squadra. Per ora penso solo a riposarmi e prepararmi per essere pronto alla ripresa, tra un mese. Il trofeo mancato? Quella finale a Praga, a casa mia... L'ho detto tante volte, se manca qualcosa con la Fiorentina è un trofeo. Per il resto ho bellissimi ricordi, sono stato davvero troppo bene. Mi hanno dato tantissimo e mi dispiace troppo, la Fiorentina merita il meglio. Ancora un anno di contratto in viola? Sarebbe un sogno. Però non so cosa succederà
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