FOTO – De Gea non si scoraggia: “Sempre avanti, insieme”

L'estremo difensore della Fiorentina David De Gea non demorde, e dopo il k.o. interno dei suoi contro il Napoli, cerca di spronare i compagni. Il portiere spagnolo, infatti, ha pubblicato una storia su Instagram dove ha voluto dare un messaggio alla squadra: "Sempre avanti, insieme". Un'esortazione a compattarsi dopo la brutta sconfitta interna ed a proseguire verso il percorso di crescita. Ecco di seguito la storia pubblicata sul suo profilo Instagram dal giocatore.