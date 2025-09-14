VIOLA NEWS social FOTO – De Gea non si scoraggia: “Sempre avanti, insieme”

social

FOTO – De Gea non si scoraggia: “Sempre avanti, insieme”

De Gea
L'estremo difensore gigliato cerca di risollevare il morale ai compagni dopo la sconfitta contro il Napoli.
Redazione VN

L'estremo difensore della Fiorentina David De Gea non demorde, e dopo il k.o. interno dei suoi contro il Napoli, cerca di spronare i compagni. Il portiere spagnolo, infatti, ha pubblicato una storia su Instagram dove ha voluto dare un messaggio alla squadra: "Sempre avanti, insieme". Un'esortazione a compattarsi dopo la brutta sconfitta interna ed a proseguire verso il percorso di crescita. Ecco di seguito la storia pubblicata sul suo profilo Instagram dal giocatore.

De Gea Fiorentina Napoli

 

Leggi anche
Seguici sul canale YouTube, tanti video nuovi e storici
Bove ringrazia Firenze, la Fiorentina e i fiorentini: “Vi porterò sempre con me”

© RIPRODUZIONE RISERVATA