FOTO – Beukema: “Grande vittoria in un campo difficile”

Le parole del difensore dei partenopei.
Sam Beukema, difensore del Napoli autore dello 0-3 al Franchi ieri contro la Fiorentina, ha espresso così la sua soddisfazione su Instagram dopo la gara con i gigliati. Il classe '98, infatti, ha pubblicato un post che lo ritrae durante i festeggiamenti, con la seguente descrizione: "Grande vittoria in un campo difficile! Non poteva esserci esordio migliore Forza Napoli sempre! ". Di seguito il post pubblicato dal calciatore.

