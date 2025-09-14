FOTO – Ex viola: Nico Gonzalez segna all’esordio con l’Atletico Madrid

L'ex attaccante della Fiorentina e della Juventus Nico Gonzalez ha segnato la sua prima rete in maglia Atletico Madrid ieri sera contro il Villareal. I "Colchoneros", infatti, hanno vinto 2-0 in casa contro gli ospiti, con l'argentino che ha messo a segno il 2-0 al 52' di testa. Ecco di seguito la foto pubblicata su Instagram dal giocatore, mentre qui la descrizione del post: "Molto felice per la mia prima partita in questo stadio così bello e per la vittoria!! E ora, pensare a quello che verrà... ❤️🤍❤️🤍".